سیاسة

الرئيس العراقي يدعو إلى كشف أسباب "الحادث المأساوي" في السليمانية

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کوردستان السليمانية عبد اللطيف رشيد الانفجار

أربيل (كوردستان 24)- دعا رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف رشيد، مساء الخميس، إلى إجراء تحقيقٍ لكشف أسباب انفجار "منظومة الغاز" في مدينة السليمانية ومساعدة الجرحى والمصابين.

وكتب عبد اللطيف رشيد على حسابه في تويتر، "نراقب عن كثب الحادث المأساوي في السليمانية والذي أسفر للأسف عن سقوط قتلى وجرحى".

ودعا رئيس الجمهورية العراقية "إلى إجراء تحقيقٍ في الحادث لمعرفة أسباب الانفجار، ومساعدة الجرحى والمصابين".

وتابع "نتقدم بأحر التعازي لأسر الضحايا، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وارتفعت حصيلة ضحايا الانفجار الذي وقع في حي كازيوه في السليمانية، إلى 9 ضحايا و13 مصاباً، حسبما أفاد مراسل كوردستان 24.

وأعلن مراسل كوردستان 24، اليوم الجمعة، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الانفجار الذي وقع في حي كازيوه في السليمانية، إلى 9 ضحايا و13 مصاباً.

ولا تزال فرق الإنقاذ تواصل عملها في انتشال جثث الضحايا وإنقاذ العالقين من تحت الأنقاض.

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