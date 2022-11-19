مقتل 4 جنود في هجومٍ مسلّح على مقرٍ للجيش العراقي في كركوك

أربيل (كوردستان 24)- قُتِل أربعة جنود، صباح اليوم السبت، جراء هجومٍ على مقرٍ للجيش العراقي في شمال شرقي كركوك، يُعتقد أن منفذيه من خلايا تنظيم داعش.

ورغم إعلان العراق القضاء على داعش عام 2017، إلا أن التنظيم لا يزال ينفّذ هجماتٍ متفرقة في أنحاء البلاد على نقاطٍ عسكرية تابعة للجيش والقوات الأمنية.

وقال مدير ناحية قرهنجير التابعة لمحافظة كركوك، أفستا محمد، لـ كوردستان 24، إن أربعة جنود من مرتبات الجيش العراقي قُتِلوا في هجومٍ مسلح، صباح السبت.

وتُعدُّ كركوك التي تخضع لسيطرة الحكومة الاتحادية منذ 2017، من المناطق المتنازع عليها وفق المادة 140 من الدستور العراقي لعام 2005.

ووفق مصادر لـ كوردستان 24، فإن منفذو الهجوم فصلوا رؤوس الجنود عن أجسادهم بعد قتلهم.

في غضون ذلك، أدان محافظ كركوك، راكان الجبوري، ما وصفها بـ "الجريمة النكراء".

وفي الوقت الذي أعلن فيه تضامنه مع الجيش العراقي في تصديه "لعصابات الإرهاب"، أكّد الجبوري على ضرورة ملئ الفراغات الموجود بين المحافظات العراقية.

وتعرّضت كركوك، وهي خامس أكبر مدن العراق من حيث عدد السكان، لتغييرٍ ديمغرافي وتعريبٍ منهجي خلال فترة النظام السابق منذ 1968 وحتى سقوطه عام 2003.

ويطالب إقليم كوردستان بإجراء استفتاءٍ شعبي عبر تفعيل المادة 140، لتقرير مصير محافظة كركوك التي تعاني من مشاكل خدمية وغياب الأمن في ظل سيطرة القوات العراقية والحشد الشعبي.