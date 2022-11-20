سیاسة

أنقرة تشن عملية "المخلب - السيف" العسكرية في العراق وسوريا

author_image سوار أحمد
ترکیا القوات التركية عملية عسكرية حزب العمال الكوردستاني

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت السلطات التركية الأحد على لسان وزير الدفاع خلوصي أكار في بيان، عن شنّ قواتها عملية "المخلب-السيف" الجوية في شمال العراق وسوريا ضد المقاتلين الكورد، في العراق وسوريا، وذلك بعد أسبوع على تفجير أوقع قتلى في إسطنبول.

ويأتي هذا بعد مرور أسبوع على هجوم إسطنبول الذي وقع الأحد الماضي وأسفر عن ستة قتلى وأكثر من 80 جريحا. وكانت أنقرة قد وجهت اتهامات لحزب العمال الكوردستاني بالضلوع في هذا الاعتداء لكن الأخير نفى أي دور له فيه.

   وقال أكار قبل انطلاق الطائرات من قواعدها لضرب أهداف "نباشر عملية المخلب-السيف اعتبارا من الآن". وأكد بيان لوزارة الدفاع أنّ أكار أشرف على الهجوم من غرفة العمليات التابعة للقوات الجوية مع كبار القادة العسكريين. 

   وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق إن الغارات استهدفت قواعد لحزب العمال الكوردستاني المحظور، ووحدات حماية الشعب الكوردية والتي تعتبرها أنقرة امتدادا للحزب. 

   وتأتي الهجمات بعد أيام على اتهام أنقرة لحزب العمال الكوردستاني بالوقوف وراء تفجير في وسط إسطنبول أسفر عن مقتل ستة أشخاص وجرح 81 آخرين.

   ونفى كلّ من حزب العمال الكوردستاني الذي يخوض تمرداً في تركيا منذ عقود وتعدّه أنقرة "منظمة إرهابية"، ووحدات حماية الشعب الكوردية أي علاقة لهما بالتفجير.

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