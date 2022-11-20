سیاسة

دمشق تعلن سقوط قتلى بصفوف قواتها في ضربات تركية

author_image سوار أحمد
سوریا مقتل عناصر تركيا وزارة الدفاع

 أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الدفاع السورية الأحد، سقوط قتلى في صفوف الجيش السوري، جراء الضربات التركية، التي استهدفت فجرا مناطق حدودية في شمال وشمال شرق البلاد.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن العملية أدت إلى مقتل عشرة عناصر من القوات الحكومية.

 وأصدرت وزارة الدفاع التركية الأحد بيانا تعلن فيه شن قواتها عملية عسكرية جوية أطلقت عليها اسم "المخلب-السيف" في شمال العراق وسوريا ضد المقاتلين الكورد بعد مرور أسبوع على هجوم إسطنبول، الذي أسفر عن ستة قتلى وأكثر من 80 جريحا.

 وكانت أنقرة قد وجهت اتهامات لحزب العمال الكوردستاني بالضلوع في هذا الاعتداء لكن الأخير نفى أي دور له فيه.

وقال مصدر عسكري سوري "ارتقاء عدد من الشهداء العسكريين نتيجة الاعتداءات التركية على الأراضي السورية في ريف حلب الشمالي وريف الحسكة فجر هذا اليوم"، من دون تحديد عدد القتلى، في أول تعليق من دمشق على الغارات التركية. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بدوره بمقتل عشر عناصر من قوات النظام.

وأعلنت السلطات التركية الأحد على لسان وزير الدفاع خلوصي أكار في بيان عن شن قواتها عملية "المخلب-السيف" الجوية في شمال العراق وسوريا ضد المقاتلين الكورد، في العراق وسوريا، وذلك بعد أسبوع على تفجير أوقع قتلى في إسطنبول.

ونفى كل من حزب العمال الكوردستاني الذي يخوض تمردا في تركيا منذ عقود وتعدّه أنقرة "منظمة إرهابية"، ووحدات حماية الشعب الكوردية أي علاقة لهما بالتفجير.

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