سیاسة

"يونامي" تدعو لوقف الهجمات والانتهاكات للسيادة العراقية

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان يونامي القصف ايران اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- دعت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" إلى توقف الانتهاكات المتكررة للسيادة العراقية، معتبرةً أن تلك الهجمات التي وصفتها بـ "العدوانية" ستؤدي إلى "كارثة".

جاء ذلك، تعليقاً على القصف الإيراني ليلة الأحد الاثنين، على موقعين لأحزابٍ إيرانية معارضة قرب مدينة أربيل في إقليم كوردستان، بعد أقلّ من أسبوع على ضربات مماثلة، تبنّاه الحرس الثوري.

 وأكدت يونامي في بيانٍ على تويتر، اليوم الاثنين، أن الطريقة الوحيدة لحل المشاكل الخارجية للدول المجاورة هي "استخدام الوسائل الدبلوماسية".

وكان جهاز مكافحة الإرهاب بإقليم كوردستان قد أكّد، الاثنين، أن الحرس الثوري "استهدف مجدّداً أحزاباً كورديّة إيرانيّة"، من دون الإفصاح عن حصيلة الضربات التي نُفّذت بطائراتٍ مسيّرة.

وتتكرر الضربات الإيرانية على مقرات تابعة لأحزابٍ كوردية معارضة داخل إقليم كوردستان، تعتبرها طهران ضالعة في الاحتجاجات التي تشهدها مختلف مدن البلاد منذ منتصف سبتمبر أيلول الماضي.

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