سیاسة

حكومة كوردستان: الهجمات الإيرانية غير مبررة وتشكل انتهاكاً صارخاً للأعراف الدولية

author_image سوار أحمد
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 أربيل (كوردستان 24)- أصدرت حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين 21 تشرين الثاني (نوفمبر) 2022، بياناً أدانت فيه بأشد العبارات الهجوم الذي نفذته إيران بالصواريخ والطائرات المسيرة في الإقليم.

وفيما يلي نص البيان:

ندين بأشد العبارات الهجوم الذي شنته الجمهورية الإسلامية الإيرانية الليلة الماضية على إقليم كوردستان.

إن الانتهاكات الإيرانية المتكررة التي تمس سيادة العراق وإقليم كوردستان العراق غير مبررة، وتشكل انتهاكاً صارخاً للأعراف الدولية وعلاقات حسن الجوار.

وإذ ندعو إيران إلى وقف هذه الحملة ضد إقليم كوردستان، فإننا نؤكد أن الاستقرار  لن يتحقق من خلال العنف على الإطلاق.

كذلك تدعو حكومة إقليم كوردستان أصدقاءها وشركائها في بغداد والأمم المتحدة والمجتمع الدولي عامة، إلى اتخاذ موقف واضح وصريح تجاه الاعتداءات الإيرانية المستمرة.

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