سیاسة

نيجيرفان بارزاني يبحث مع السوداني ملف الأمن بالمناطق الحدودية

author_image سوار أحمد
کوردستان محمد شياع السوداني نيجيرفان بارزاني بغداد

أربيل (كوردستان 24)-  بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، محمد شياع السوداني، ملف الأمن في المناطق الحدودية.

وأفاد بيان للمكتب الإعلامي للسوداني، ان رئيس الوزراء الاتحادية، اعرب عن "تقديره لأهمية وحدة المواقف على المستوى الوطني، وضرورة التكاتف والتنسيق، لمواجهة التحدّيات الاقتصادية والمعاشية والخدمية، التي تتطلبها مهمة تأمين الحياة الكريمة لجميع المواطنين في كل أنحاء العراق".

وأكد السوداني "التزام الحكومة الاتحادية بالدستور العراقي لمعالجة الملفات العالقة، مع حكومة إقليم كوردستان العراق، بما يضمن حقوق جميع المكونات".

من جانبه، هنأ نيجيرفان بارزاني "رئيس مجلس الوزراء بمناسبة نيل حكومته الثقة"، معربا عن "تفاؤله بقدرة الحكومة الجديدة للانتقال بالبلاد إلى مرحلة مختلفة، تسود فيها لغة التفاهمات والحلول". 

وتابع البيان أن "اللقاء شهد التباحث في ملف الأمن بالمناطق العراقية الحدودية، حيث جرى التأكيد على التعاون لحفظ سيادة العراق ورفض الانتهاكات المتكررة، والعمل على منع استخدام الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على أية دولة من دول الجوار".

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