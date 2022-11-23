سیاسة

مجلس الوزراء يبحث موقف حكومة الاقليم من الخروقات المتواصلة للسيادة

author_image سوار أحمد
کوردستان مجلس الوزراء القصف اقليم كوردستان مسرور بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- يعقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، 23 تشرين الثاني 2022، جلسته الأسبوعية لبحث حزمة ملفات ومنها موقف حكومة الإقليم من الخروقات المتواصلة لسيادة العراق وإقليم كوردستان.

وذكرت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة الإقليم في بيان، بأن مجلس وزراء إقليم كوردستان سيجتمع اليوم برئاسة مسرور بارزاني.

وقال البيان، ان جدول اعمال الجلسة يتضمن "تشديد التعليمات والقيام بمتابعة ومراقبة معايير وإجراءات الحماية والوقاية والتراخيص المهنية بُغية حماية أرواح المواطنين وسلامتهم".

ويأتي هذا بعد تكرار حوادث انفجار خزانات الغاز المُسال المضغوط خلال الأيام الماضية في السليمانية ودهوك ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا.

أما الفقرة الثانية من جدول الجلسة الحكومية، فتم تخصيصها لمناقشة موقف حكومة الإقليم إزاء الخروقات المستمرة لسيادة العراق وإقليم كوردستان. 

كما يتضمن جدول الأعمال مقترح وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتعديل النظام الداخلي الخاص بالحضانات.

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