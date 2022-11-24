صحة وبیئة

الأنواء تنشر تقريرا عن حالة الأمطار في البلاد للأيام الثلاثة المقبلة

author_image سوار أحمد
العراق هيئة الأنواء الأمطار حالة الطقس

أربيل (كوردستان 24)- أصدر قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، يوم الأربعاء، تقريراً عن حالة الأمطار في البلاد للأيام الثلاثة المقبلة.

وقال قسم التنبؤ الجوي في بيان، إن "البلاد ستتأثر ابتداء من يوم غد الخميس، بالمنخفض الجوي القادم من البحر المتوسط يرافقه أخدود في طبقات الجو العليا".

وتوقع أن "تتأثر البلاد بالمنخفض الجوي ليكون الطقس في مناطق البلاد كافة ليوم غد الخميس غائما جزئيا الى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية أحيانا ابتداء من الأقسام الغربية في المنطقة الوسطى لتشمل الأمطار مساء أماكن عديدة خاصة في المنطقتين الوسطى والشمالية بينما تكون متوسطة الشدة في بعض الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى (الرطبة- القائم- عنه)".

وتابع أن "البلاد ستشهد الجمعة المقبلة، طقسا غائما مع تساقط أمطار متوسطة الى غزيرة الشدة في (أربيل- السليمانية- دهوك- كركوك- ديالى- نينوى)، مع حدوث عواصف رعدية حيث تزداد شدتها في المنطقة الشمالية للبلاد وتتساقط الثلوج فوق بعض أقسامها الجبلية "، مشيرا الى أن "طقس المنطقة الجنوبية سيكون غائما مع تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة تكون رعدية أحيانا".

وبشأن يوم السبت المقبل، أوضح البيان أن "طقس المنطقة الشمالية سيكون غائما مع تساقط زخات مطر متوسطة الشدة في محافظات (أربيل – السليمانية- دهوك ونينوى) مع حدوث عواصف رعدية"، لافتاً الى أن "طقس المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون غائما جزئيا مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة خاصة في الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى".

ورجح البيان "حصول انخفاض محسوس بدرجات الحرارة ابتداء من يوم الجمعة في المنطقتين الوسطى والشمالية".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف