الأنواء تنشر تقريرا عن حالة الأمطار في البلاد للأيام الثلاثة المقبلة

أربيل (كوردستان 24)- أصدر قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، يوم الأربعاء، تقريراً عن حالة الأمطار في البلاد للأيام الثلاثة المقبلة.

وقال قسم التنبؤ الجوي في بيان، إن "البلاد ستتأثر ابتداء من يوم غد الخميس، بالمنخفض الجوي القادم من البحر المتوسط يرافقه أخدود في طبقات الجو العليا".

وتوقع أن "تتأثر البلاد بالمنخفض الجوي ليكون الطقس في مناطق البلاد كافة ليوم غد الخميس غائما جزئيا الى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية أحيانا ابتداء من الأقسام الغربية في المنطقة الوسطى لتشمل الأمطار مساء أماكن عديدة خاصة في المنطقتين الوسطى والشمالية بينما تكون متوسطة الشدة في بعض الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى (الرطبة- القائم- عنه)".

وتابع أن "البلاد ستشهد الجمعة المقبلة، طقسا غائما مع تساقط أمطار متوسطة الى غزيرة الشدة في (أربيل- السليمانية- دهوك- كركوك- ديالى- نينوى)، مع حدوث عواصف رعدية حيث تزداد شدتها في المنطقة الشمالية للبلاد وتتساقط الثلوج فوق بعض أقسامها الجبلية "، مشيرا الى أن "طقس المنطقة الجنوبية سيكون غائما مع تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة تكون رعدية أحيانا".

وبشأن يوم السبت المقبل، أوضح البيان أن "طقس المنطقة الشمالية سيكون غائما مع تساقط زخات مطر متوسطة الشدة في محافظات (أربيل – السليمانية- دهوك ونينوى) مع حدوث عواصف رعدية"، لافتاً الى أن "طقس المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون غائما جزئيا مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة خاصة في الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى".

ورجح البيان "حصول انخفاض محسوس بدرجات الحرارة ابتداء من يوم الجمعة في المنطقتين الوسطى والشمالية".