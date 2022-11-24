الإعدام بحق "إرهابي خطير" شارك في معارك ضد القوات العراقية

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت محكمة جنايات نينوى، اليوم الخميس، حكمٱ بالاعدام بحق متهم عن جريمة المشاركة مع تنظيم داعش في معارك ضد القوات الامنية إضافة إلى عمليات اخرى.

وذكر القضاء في بيان، أن "المجرم الارهابي شارك مع مجموعته الارهابية ضد القوات الامنية اثناء عمليات التحرير"، مبينا "بعد تحرير مدينة الموصل استقر مع مجموعته في جبال مكحول وجبال عداية وبادوش".

وأضاف أن "الارهابي شارك ايضا في تفجير ابراج نقل الطاقة الكهربائية"، لافتا إلى أن "القوات الامنية ونتيجة للقصف الجوي لمجموعته الارهابية القي القبض عليه".

وتابع أن "الحكم بحق المجرم الارهابي يأتي وفقٱ لاحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية/1و 3 و5 من قانون الارهاب رقم 13 لسنة 2005".