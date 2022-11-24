أنقرة تصعّد وواشنطن تدعو الى "وقف فوري" للهجمات في شمال سوريا

أربيل (كوردستان 24)- دعت الولايات المتحدة اليوم الخميس، إلى "وقف فوري للتصعيد" في شمال سوريا حيث تنفّذ تركيا منذ نهاية الأسبوع ضربات جوية طالت عشرات المواقع في مناطق الإدارة الذاتية المدعومة من واشنطن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس لصحافيين "تحضّ الولايات المتحدة على وقف فوري للتصعيد في شمال سوريا، نشعر بقلق بالغ إزاء الأعمال العسكرية الأخيرة التي تزعزع استقرار المنطقة.. وتعرّض المدنيين والأفراد الأميركيين للخطر".

واضاف "نتفهّم أن لدى تركيا مخاوف أمنية مشروعة في ما يتعلّق بالإرهاب. لكننا في الوقت ذاته عبرنا باستمرار عن مخاوفنا الجديّة إزاء تأثير التصعيد في سوريا على مواجهة "تنظيم داعش وعلى المدنيين على جانبي الحدود".

ونفذت أنقرة عشرات الضربات الجوية على مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في شمال وشمال شرق سوريا منذ فجر الأحد، طالت نقاطاً عسكرية ومنشآت نفط وغاز ومحيط مخيم يأوي عشرات الآلاف من النازحين وأفراد عائلات تنظيم داعش.

وتقول تركيا ان هذه الهجمات تأتي رداً على هجوم في اسطنبول أوقع ستة قتلى، واتهمت تركيا حزب العمال الكوردستاني ووحدات حماية الشعب الكوردية، العمود الفقري لقوات سوريا الديموقراطية، بالوقوف خلفه.

ونفى الطرفان الكورديان أي علاقة لهما.