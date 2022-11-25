مسرور بارزاني: ملتزمون بمكافحة العنف والتمييز ضد المرأة

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الجمعة، ان الحكومة ملتزمة بمواجهة العنف ضد النساء، مؤكدا في الوقت نفسه على ان حماية حقوق المرأة وتوسيع مشاركتها في الحياة العامة، واجب مشترك بين الحكومة والمجتمع.

وجاء ذلك خلال رسالة لمسرور بارزاني، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.

وقال رئيس الحكومة في رسالته "في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، نؤكد من جديد موقف حكومة إقليم كوردستان الثابت بشأن مواجهة ومنع أي نوع من أنواع العنف والتمييز ضد المرأة.

واكد مسرور بارزاني ان إحدى المهام ذات الأولوية للكابينة التاسعة، هي افساح المجال للمرأة وتمهيد الطريق أمام نساء كوردستان للعب دور نشط وفعال وجدير في مختلف المناصب الحكومية.

وأضاف "كما نحاول تطوير ثقافة احترام حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة وعدم التمييز بين الجنسين في كوردستان".

وقال مسرور بارزاني "لقد حققت نساء كوردستان مكاسب كبيرة في السنوات الماضية، ولكن للأسف لا تزال هناك عقبات أمامهن ولازال هنا عنف يُمارس ضدهن، لذلك نحن ملتزمون بالتعاون بين جميع الأطراف، لإنهاء جميع أشكال العنف والتمييز بين الجنسين، وجعل كوردستان مثالا مشرقا لحماية حقوق المرأة وحقوق الإنسان بشكل عام.