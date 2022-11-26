رئيس الاتحاد الكلداني الدولي يشيد بالتقدم والبناء والتعايش السلمي في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أشاد رئيس الاتحاد الكلداني الدولي سام يونو، اليوم السبت، بما يشهده إقليم كوردستان من تقدم وبناء وتعايشٍ سلمي، معبّراً عن دعم الجالية الكلدانية في الخارج لحكومة الإقليم.

وذكرت حكومة إقليم كوردستان في بيانٍ تلقت كوردستان 24 نسخةً منه، أن "رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، استقبل اليوم السبت، وفداً رفيع المستوى من الاتحاد الكلداني الدولي برئاسة سام يونو، ضم ممثلين عن الجالية الكلدانية في أمريكا الشمالية وأوروبا والكلدان في العراق وإقليم كوردستان".

وأضاف البيان أن "رئيس الاتحاد الكلداني الدولي أثنى على ما يشهده إقليم كوردستان من تقدم وبناء وتعايش سلمي".

وعبّر سام يونو عن "دعم الجالية الكلدانية في الخارج لحكومة إقليم كوردستان وإشراكهم في المسيرة التنموية لإقليم كوردستان".

من جانبه "وجه رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني شكره إلى الاتحاد الكلداني الدولي"، وشدد على "أن إقليم كوردستان سيواصل ترسيخ ثقافة التعايش والحرية الدينية وحماية حقوق المكونات كافة".

كما دعا مسرور بارزاني "أبناء الجالية الكلدانية والمسيحية في الخارج للعودة إلى إقليم كوردستان وممارسة دورهم الفعّال في تنمية كوردستان".