سیاسة

رئيس الاتحاد الكلداني الدولي يشيد بالتقدم والبناء والتعايش السلمي في كوردستان

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان العراق كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أشاد رئيس الاتحاد الكلداني الدولي سام يونو، اليوم السبت، بما يشهده إقليم كوردستان من تقدم وبناء وتعايشٍ سلمي، معبّراً عن دعم الجالية الكلدانية في الخارج لحكومة الإقليم.

وذكرت حكومة إقليم كوردستان في بيانٍ تلقت كوردستان 24 نسخةً منه، أن "رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، استقبل اليوم السبت، وفداً رفيع المستوى من الاتحاد الكلداني الدولي برئاسة سام يونو، ضم ممثلين عن الجالية الكلدانية في أمريكا الشمالية وأوروبا والكلدان في العراق وإقليم كوردستان".

وأضاف البيان أن "رئيس الاتحاد الكلداني الدولي أثنى على ما يشهده إقليم كوردستان من تقدم وبناء وتعايش سلمي".

وعبّر سام يونو عن "دعم الجالية الكلدانية في الخارج لحكومة إقليم كوردستان وإشراكهم في المسيرة التنموية لإقليم كوردستان".

من جانبه "وجه رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني شكره إلى الاتحاد الكلداني الدولي"، وشدد على "أن إقليم كوردستان سيواصل ترسيخ ثقافة التعايش والحرية الدينية وحماية حقوق المكونات كافة".

كما دعا مسرور بارزاني "أبناء الجالية الكلدانية والمسيحية في الخارج للعودة إلى إقليم كوردستان وممارسة دورهم الفعّال في تنمية كوردستان".

346
346
45647
4567867
5686578
465756
6785674
245800
456654546546546
5676345
568678990

 

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف