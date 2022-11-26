‌ أردوغان: محيط تركيا مليء بالضباع..وسنستمر بمكافحة الإرهاب

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن محيط تركيا مليء بالضباع، مشيراً إلى أننا مصممون على جعل تركيا آمنة عبر عمليات "مكافحة الإرهاب".

حديث أردوغان يأتي في وقتٍ، تشن فيه تركيا منذ العشرين من الشهر الجاري، هجماتٍ جوية وبرية على مناطق عدة في شمال شرق سوريا.

وتفيد المصادر ووسائل إعلام قريبة من الإدارة الذاتية، أن تركيا تستهدف الموارد الاقتصادية وخاصة النفطية، إضافة إلى 45 موقعاً للبنية التحتية.

وقال أردوغان خلال مشاركته في حفل افتتاح مجموعة من المشاريع التنموية في ولاية قونية وسط البلاد، إننا "مصممون على جعل كل شبر من بلدنا آمناً خطوة بخطوة عبر عمليات مكافحة الإرهاب بدءاً من خارج الحدود".

وأضاف الرئيس التركي أن "محيط تركيا مليء بالضباع التي تنتظر أن يضعف شعبنا ويتعثر بلدنا وتفقد دولتنا قوتها".

وأكد أنه من الضروري "التحلي بالوحدة والتكاتف لمواجهة هذه الضباع، وعدم تقديم أي تنازلات لها".

وأشار إلى أنه "من بين المشاريع التي يفتتحها اليوم في قونية، مصنع شركة أسيلسان لأنظمة الأسلحة".

ولفت إلى أن المصنع "سينتج مختلف أنواع الأسلحة وتصديرها لجميع أنحاء العالم".

من جانبه قال قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، إن "الدولة التركية تتجهّز لشن هجماتٍ واسعة على كوباني ومنبج، وتم تحضير مجموعات معارضة موالية لها".

وأضاف عبدي خلال مؤتمرٍ صحفي عبر تطبيق "زووم"، اليوم السبت، أن "تركيا تتذرع بهذا الهجوم بتفجير إسطنبول"، ونؤكد بأن "ليس لنا علاقة بهذا الهجوم وتم توضيح هذا الأمر سابقاً".

ولفت إلى أنه "أثبتنا ذلك من خلال حقائق حول منفذة العملية بأنها من عائلة منخرطة ضمن صفوف داعش، وسوف ننشر معلومات أخرى للرأي العام".

وأوضح عبدي بأنهم "لا يريدون تصعيداً عسكرياً مع تركيا، ولا يرغبون بأي أعمالٍ عسكرية في المنطقة".