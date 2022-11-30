الصحة العراقية تلغي مطالبة المسافرين بشهادة لقاح كورونا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الصحة العراقية، إلغاء مطالبة المسافرين من العراق والداخلين إليه، بإبراز بطاقة تلقيح كوفيد-19.

وبعد انتشار جائحة كورونا، في العراق وإقليم كوردستان، قررت السلطات المحلية تطبيق نظام وقاية بإرغام المسافرين على إرفاق بطاقة تلقيح مع مستمسكاتهم الشخصية خلال السفر من وإلى العراق.

وقالت الصحة العراقية في تعميمٍ له، اليوم الأربعاء، "تقرر عدم مطالبة الوافد إلى العراق أو المغادرة منه (العراقيين والأجانب) بشهادة تلقيح كوفيد- 19 ابتداءً من الأول من كانون الأول المقبل".

وأضاف التعميم الوزاري الذي تابعته كوردستان 24، "يكون ارتداء الكمامة في جميع المرافق العامة المفتوحة والمغلقة، بما في ذلك دور العبادة والمساجد والمطاعم وقاعات الحفلات وغيرها اختيارياً".

واستثنت وزارة الصحة المؤسسات والمرافق الصحية من إعفاء ارتداء الكمامة، مع التأكيد على جميع الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة والدوائر والمؤسسات غير الحكومية بضرورة "اتخاذ الإجراءات الكفيلة لحث منتسبيها للتلقيح بلقاح كوفيد19".

ودعت المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لحث موظفيها على أخذ اللقاحات الخاصة بكوفيد- 19، "كونها أثبتت فاعليتها في تقليل الإصابات وتقليل نسبة المضاعفات والوفيات الناتجة عنه".