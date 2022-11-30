رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل السفير الياباني الجديد لدى العراق

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2022، السفير الياباني الجديد لدى العراق ماتسوموتو فوتوشي.

وفي مستهل اللقاء، هنأ رئيس الحكومة السفير الياباني بمناسبة تسلّم عمله الجديد، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه، كما أبدى دعم حكومة إقليم كوردستان للمضي قُدماً في توطيد آفاق العلاقات بين إقليم كوردستان واليابان.

هذا وعرض السفير الياباني نبذة عن أعمالهم ونشاطاتهم ومشاريعهم في العراق وإقليم كوردستان، ولا سيّما في مجال المياه والمجاري والكهرباء وتصاميم المدن ومخططاتها الرئيسية، فضلاً عن المساعدات الإنسانية للاجئين والنازحين.

كذلك سلط الجانبان الضوء على سبل تطوير التربية والتعليم، بالإضافة إلى مناقشة وضع المدارس في إقليم كوردستان وإمكانية الاستفادة من التجربة اليابانية الناجحة في هذا المجال.