إنجاز تاريخي.."أسود الأطلس" يتأهلون إلى ثمن نهائي مونديال قطر

أربيل (كوردستان 24)- تأهل المنتخب المغربي إلى دور ثمن نهائي مونديال قطر اليوم الخميس بعد فوزه على كندا بنتيجة (2-1) ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات.

وسجل للأسود اللاعب حكيم زياش في الدقيقة الرابعة، ويوسف النصيري في الدقيقة الـ 23، بينما سجل لكندا نايف أكرد بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ 40.

وبذلك، يضمن المغرب تأهله رسمياً إلى الدور الثاني بـ 7 نقاط، متصدراً المجموعة السادسة، وخلفه كرواتيا وصيف المجموعة بـ 5 نقاط.

يشار إلى أن هذه ثاني مرة يتأهل فيها "أسود الأطلس" إلى مرحلة خروج المغلوب، بعد إنجاز عام 1986.

وتعادل المنتخب المغربي سلبياً مع كرواتيا في مباراته الأولى، وفاز بثنائية نظيفة على بلجيكا في اللقاء الثاني.