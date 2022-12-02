قوات سوريا الديمقراطية تعلن وقف العمليات المشتركة مع التحالف الدولي

أربيل (كوردستان 24)- أعلن المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية آرام حنا اليوم الجمعة، أن قوات سوريا الديمقراطية قد أوقفت جميع عمليات مكافحة الإرهاب المشتركة، وذلك بعد القصف التركي لمنطقة سيطرتها.

وقال حنا لوكالة رويترز إن "كل عمليات التنسيق والعمليات المشتركة لمكافحة الارهاب مع التحالف الدولي لمحاربة داعش الذي تقوده الولايات المتحدة قد توقفت".

وأبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن يوم الأربعاء، نظيره التركي، خلوصي أكار، معارضة البنتاغون "القوية" لعملية عسكرية تركية جديدة في سوريا، وفق بيان رسمي.

وأعرب أوستن عن قلقه من التصعيد في شمال سوريا وتركيا، بما في ذلك الضربات الجوية الأخيرة، والتي هدد بعضها بشكل مباشر سلامة الأفراد الأميركيين الذين يعملون مع شركاء محليين في سوريا لهزيمة داعش.

ودعا الوزير أوستن إلى وقف التصعيد. كما أعاد التأكيد على أهمية العلاقة الاستراتيجية الأميركية التركية.

وشنت تركيا منذ عشرة أيام، سلسلة من الضربات الجوية والقصف المدفعي المتواصل ضد مواقع قوات سوريا الديمقراطية، في شمال شرق سوريا.