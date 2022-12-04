ریاضة

ميسي يقود الأرجنتين إلى ربع النهائي بمونديال قطر وهولندا أول المتأهلين

author_image سوار أحمد
العالم الارجنتين ميسي هولندا ربع النهائي

أربيل (كوردستان 24)- بلمسة سحرية في الشوط الأول، قاد العبقري ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين إلى ربع نهائي مونديال قطر لكرة القدم بفوز صعب على أستراليا 2-1، السبت على استاد أحمد بن علي في الريان، ليضرب موعداً نارياً مع هولندا.

وافتتح ميسي في مباراته الألف في مسيرته التسجيل (35)، فيما أضاف خوليان ألفاريس الهدف الثاني (57). وقلصت أستراليا النتيجة بالنيران الصديقة بعدما حوّل إنسو فرنانديس الكرة بالخطأ في مرمى فريقه (77). وتلعب الأرجنتين أمام هولندا الفائزة على الولايات المتحدة 3-1 في ربع النهائي الجمعة.

ولم تخسر الأرجنتين سوى مرة واحدة في سلسلة من 40 مباراة (28 فوزاً مقابل 11 تعادلاً)، كانت أمام السعودية 1-2 في مستهل مبارياتها في دور المجموعات في قطر.

من جهته بات المنتخب الهولندي أول المتأهلين لربع نهائي مونديال قطر 2022 بعد فوزه على الولايات المتحدة الأمريكية 3-1 في المباراة التي دارت على ملعب خليفة الدولي بالدوحة.

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