الموت يغيّب الإعلامي المصري مفيد فوزي عن 89 عاما

أربيل (كوردستان 24)- توفي اليوم الأحد الإعلامي المصري الشهير مفيد فوزي عن عمر ناهز 89 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

ونشر عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري الوفاة، حيث كتب على حسابه في تويتر: "وفاة الكاتب الصحافي الكبير مفيد فوزي بعد رحلة معاناة مع المرض، حيث أمضى ما يقارب الشهر تقريبا بأحد المستشفيات الخاصة، رحم الله الفقيد الغالي وألهم أسرته الصبر والسلوان".

وكانت صحة الإعلامي المصري الراحل قد تدهورت مؤخرا ونقل إلى المستشفى، حيث خضع لعملية جراحية تضمنت تركيب قسطرة ودعامة في القنوات المرارية، غير أن حالته تدهورت أكثر، وعانى من آلام قاسية.

ويعد مفيد فوزي إعلامياً شهيراً في مصر والوطن العربي، وهو من مواليد 19 يونيو 1933 بمحافظة بني سويف جنوب مصر.

وخلال مشواره المهني، حاور العديد من المشاهير في مجالات السياسة والفن والأدب، وكان أول حوار تلفزيوني يجريه أمام الشاشة مع أديب نوبل نجيب محفوظ.