السوداني: العراق يتطلع إلى المزيد من التعاون مع الأمم المتحدة

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الاثنين أن العراق يتطلع إلى المزيد من التعاون مع الأمم المتحدة في العديد من الملفات.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيانٍ تلقت كوردستان 24 نسخةً منه، أن محمد شياع السوداني استقبل صباح الاثنين الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت.

وأضاف البيان أن اللقاء استعرض "مجمل ملفات التعاون والبرامج المشتركة بين العراق والمنظمة الدولية، وسير تنفيذها في مختلف المجالات".

وأكد السوداني للمبعوثة الأممية حسبما جاء في البيان أن العراق يتطلع "إلى المزيد من التعاون مع المنظمة الأممية في العديد من الملفات، بينها ملف إعادة النازحين، والتعاون في مجال التغيّرات المناخية".