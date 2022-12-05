سیاسة

لأول مرة منذ المقاطعة..رئيس الإمارات يزور قطر

وهي الزيارة الأولى منذ كانون الثاني يناير 2021 حين انتهت مقاطعة دبلوماسية واقتصادية بقيادة السعودية
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أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني يستقبل رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني يستقبل رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان
الشرق الاوسط التعاون الخليجي محمد بن زايد آل نهيان تميم بن حمد آل ثاني الإمارات العربية المتحدة دولة قطر

أربيل (كوردستان 24)- أجرى رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان الاثنين زيارته الأولى إلى قطر، منذ نهاية المقاطعة التي استمرت قرابة أربع سنوات للإمارة الخليجية الغنية بالغاز.

واستقبل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ضيفه في المطار، حسبما أعلن الديوان الأميري القطري، في زيارة تتزامن مع تنظيم قطر لبطولة كأس العالم.

وهي الزيارة الأولى منذ كانون الثاني يناير 2021، حين انتهت مقاطعة دبلوماسية واقتصادية بقيادة السعودية كانت قد بدأت في حزيران يونيو 2017.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) إن الزيارة التي جاءت بدعوة من أمير قطر "تأتي انطلاقاً من العلاقات الأخوية التي تربط البلدين وشعبيهما الشقيقين".

وقطعت السعودية، ومعها الإمارات والبحرين ومصر، العلاقات مع الدوحة بسبب مزاعم بأنها تدعم متطرفين ولتقربها من خصمها اللدود إيران، وهي مزاعم نفتها الدوحة.

ووافقت الدول الأربع على رفع القيود في قمة لمجلس التعاون الخليجي في كانون الثاني يناير 2021 في مدينة العلا السعودية.

والتقى ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني خلال افتتاح كأس العالم قبل أسبوعين، واضعاً وشاحاً باللون العنابي الذي يرمز لقطر.

ورغم أنها الزيارة الأولى لرئيس الإمارات لقطر منذ المقاطعة، فإن العلاقات بين البلدين تستعيد دفئها تدريجياً.

ففي أيار مايو الماضي، زار أمير قطر أبو ظبي لحضور جنازة الشيخ خليفة، الأخ غير الشقيق لمحمد بن زايد ورئيس الإمارات السابق.

 

المصدر: فرانس برس

 

 

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