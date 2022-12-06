البرازيل تكتسح كوريا الجنوبية وكرواتيا تتخطى اليابان بركلات الترجيح

أربيل (كوردستان 24)- سجل منتخب البرازيل فوزا كبيرا على نظيره الكوري الجنوبي الأثنين، فيما تخطى منتخب كرواتيا منتخب الساموراي، ليصلا الى ربع النهائي في مونديال قطر 2022.

وأمام عشرات الآلاف من مشجعيها، بادرت البرازيل للهجوم منذ البداية واستحوذت على الكرة لتفرض حصارا خانقا على منطقة منافستها، ولتتمكن من تسجيل أربعة أهداف في مرمى كوريا الجنوبية.

وحاولت كوريا الجنوبية الرد على منتخب السامبا فتسلحت بمزيج من العزيمة والقوة سعيا لرد الاعتبار، لكن السيطرة البرازيلية تواصلت بشكل جهنمي وتحولت المباراة الى كرنفال أهداف.

من جهتها عانت كرواتيا وصيفة البطل في 2018 الأمرين أمام اليابان في الدوحة أمام نحو 40 ألف متفرج، لكنها فازت في النهائية بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الرسمي والإضافي نتيجة التعادل السلبي.

وقدم اليابانيون أداء قويا في انطلاق المباراة التي أدارها الحكم الأمريكي إسماعيل الفيث، وهددوا مرمى الحارس الكرواتي أكثر من مرة، لكن الطرفين فشلا في حسم التأهل في الوقت الرسمي ليلجآ إلى وقت التمديد، الأول منذ انطلاق البطولة العالمية في قطر.