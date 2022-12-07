العراق يرسل لجنة أمنية عليا إلى محافظة ذي قار للتحقيق في أحداثها الأخيرة

أربيل (كوردستان 24)- ترأس القائد العام للقوات المسلحة العراقية محمد شياع السوداني مساء الأربعاء اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي تلقت كوردستان 24 نسخةً منه، أن الاجتماع "تدارس الأوضاع الأمنية في البلاد، ومتابعة أداء قواتنا المسلحة خلال تنفيذها مهامّها في حفظ الأمن والاستقرار، وملاحقة فلول الارهاب".

وأضاف البيان أن المجلس ناقش "أحداث التظاهرات التي شهدتها مدينة الناصرية، وقرر إرسال لجنة أمنية عليا إلى محافظة ذي قار للتحقيق في الأحداث التي تسببت بسقوط ضحايا وحدوث إصابات بين صفوف المتظاهرين والأجهزة الأمنية".

وشدد المجلس حسبما أفاد البيان "على ضرورة الحفاظ على أرواح المتظاهرين السلميين، ومنع أية جهة من التدخل عبر تسييس التظاهرات أو استغلالها لأغراض شخصية".

وتابع البيان، أن المجلس بحث في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها ما يلزم من قرارات وفق الآتي:

1- حسم موضوع التدقيق الأمني بما يحفظ كرامة المواطن، وكذلك بما يلبّي متطلبات العمل الاستخباري.

2- وافق المجلس على الشروع بخطة نقل المسؤلية الأمنية من وزارة الدفاع إلى وزارة الداخلية، من خلال تسليم الملف الأمني إلى وزارة الداخلية في محافظات؛ المثنى، والديوانية، وواسط كمرحلة أولى، بعد ذلك يجري تقييم هذه الخطوة.

3- التأكيد على تأمين الخط الصفري للشريط الحدودي العراقي مع كلّ من تركيا وإيران، وتقديم جميع وسائل الدعم اللوجستي لتأمين إنجاز هذه المهمة.