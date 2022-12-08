بوتين: لن نبادر باستخدام السلاح النووي والنزاع في أوكرانيا طويل الأمد

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء، إن النزاع في أوكرانيا سيكون طويل الأمد، مشيرا في الوقت نفسه الى ان موسكو لن تبادر باستخدام السلاح النووي.

وقال بوتين خلال اجتماع متلفز مع المجلس الروسي للمجتمع المدني وحقوق الإنسان، القريب من الكرملين، ان جيشه قد يقاتل في أوكرانيا لفترة طويلة، ولكنه لا يرى داعيا لحشد جنود إضافيين في هذه المرحلة.

وأشار إلى أن خطر اندلاع حرب نووية يتصاعد، مؤكدا في الوقت ذاته أن موسكو لم "يصبها الجنون" وأنها تعتبر ترسانتها النووية رادعا دفاعيا ليس إلا. بدورها، اتهمت واشنطن بوتين "بعدم المسؤولية" وبأنه تحدث عن السلاح النووي "باستخفاف".

واضاف بوتين: "لم نصبح مجانين، نعلم ما هي الأسلحة النووية".

والرئيس الروسي الذي نفى على الدوام رغبته في السيطرة على أراض جديدة في أوكرانيا، برر مرة جديدة الحرب التي بدأها قبل أكثر من تسعة أشهر. وأضاف: "في ما يتعلق بالعملية الطويلة لنتائج العملية العسكرية الخاصة، فهي بالطبع عملية طويلة".

وفي رده إلى أحد المتحدثين، قال بوتين، اليوم: "ظهرت أراض جديدة"، وهذا يعد "نتيجة مهمة بالنسبة إلى روسيا". وأضاف: "أصبح بحر آزوف بحرا داخليا، وهذا أمر جدي" في إشارة إلى البحر المتاخم لروسيا ولجنوب شرق أوكرانيا الذي باتت تسيطر عليه موسكو بالكامل.

من جانب آخر، أعلن بوتين في أيلول/ سبتمبر، عن ضم أربع مناطق أوكرانية أخرى، رغم أن السيطرة الروسية عليها، ليست سوى جزئية، فيما تجري معارك بشكل شبه يومي.

وهذا الشهر، اضطر الجيش الروسي إلى الانسحاب من خيرسون، عاصمة المنطقة التي تحمل الاسم نفسه، بعد تراجع في أيلول/ سبتمبر، من شمال شرق أوكرانيا.

ولطالما نفى الكرملين أن هجومه على أوكرانيا يهدف إلى السيطرة على مناطق جديدة، مؤكدا أنه يريد الدفاع عن السكان الناطقين بالروسية وإنهاء التحالف بين كييف والغرب الذي ترى فيه روسيا تهديدا لها.