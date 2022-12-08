"كأس العالم" سادساً.. عن ماذا بحث الناس أيضاً في غوغل عام 2022؟

أربيل (كوردستان 24)- احتلت كلمة "ووردل" المرتبة الأولى من بين ملايين الكلمات التي بحث عنها متصفحو الإنترنت على غوغل خلال عام 2022، بينما احتلت عبارة "كأس العالم" المركز السادس.

وتصدرت كلمة «ووردل»، التي تشير إلى لعبة الألغاز البسيطة التي أثارت اهتمام الملايين من مستخدمي الإنترنت منذ بداية العام، قائمة الكلمات الأكثر بحثاً على محرك «غوغل» على مستوى العالم.

وانطلقت لعبة «ووردل» بصورة متواضعة، وصممها مهندس البرمجيات الأمريكي، جوش واردل، كشيء يلعبه مع صديقته بالاك شا.

وفي أكتوبر تشرين الأول 2021 أصبحت متاحة للجماهير، ومع حلول منتصف يناير كانون الثاني الماضي جمعت مليوني لاعب من جميع أنحاء العالم.

وفي تقريرٍ سنوي له، كشف محرك "غوغل" أن ثاني الكلمات على قائمة البحث، كانت «India vs England» أو «الهند في مواجهة إنجلترا»، بعد أن تفوّقت الهند على بريطانيا اقتصادياً، وأزاحتها من قائمة أكبر 5 اقتصادات في العالم.

ووفقاً لشبكة «بي بي سي» البريطانية، احتلت أوكرانيا المرتبة الثالثة في القائمة.

فيما جاءت «الملكة إليزابيث» في المرتبة الرابعة، تليها «Ind vs SA» في إشارة إلى المنافسة بين الهند وجنوب أفريقيا في كأس العالم للكريكيت 2022.

ووفق الإحصائية، جاءت عبارة «كأس العالم» في المركز السادس بالقائمة.