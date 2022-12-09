سیاسة

السوداني يعيد العمل بلجنة خاصة بالتظاهرات بعد احتجاجات الناصرية

author_image سوار أحمد
العراق السوداني الاحتجاجات قانون

أربيل (كوردستان 24)- وجه رئيس الوزراء الإتحادي محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، بإعادة العمل بلجنة الأمر الديواني (293)، الخاصّة بتقصّي الحقائق عن قتلة المتظاهرين وتعويض جرحى التظاهرات، وذلك بعد احتجاجات في الناصرية اسفرت عن وقوع ضحايا.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للسوداني أن اللجنة باشرت أعمالها فعلياً مطلع الأسبوع الماضي.

وقبل أيام سقط ضحايا ومصابين خلال تصادم بين الجيش العراقي ومحتجين تظاهروا على عدم توزيع قطع أراضي سكنية لجرحى التظاهرات التي انطلقت على مدار السنتين الماضيتين.

ولم تشهد محافظة ذي قار ومدينة الناصرية منذ انطلاق تظاهرات "تشرين" في 2019 استقرارا، على الرغم من انتهاء تظاهرات تشرين في أواخر العام 2020، إلا أن أهالي ذي قار واصلوا احتجاجاتهم.

 وتركزت مطالب أهالي المحافظة على توفير فرص العمل وتقديم الخدمات الأساسية، إلى جانب مطالب سياسية.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف