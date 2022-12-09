السوداني يعيد العمل بلجنة خاصة بالتظاهرات بعد احتجاجات الناصرية

أربيل (كوردستان 24)- وجه رئيس الوزراء الإتحادي محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، بإعادة العمل بلجنة الأمر الديواني (293)، الخاصّة بتقصّي الحقائق عن قتلة المتظاهرين وتعويض جرحى التظاهرات، وذلك بعد احتجاجات في الناصرية اسفرت عن وقوع ضحايا.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للسوداني أن اللجنة باشرت أعمالها فعلياً مطلع الأسبوع الماضي.

وقبل أيام سقط ضحايا ومصابين خلال تصادم بين الجيش العراقي ومحتجين تظاهروا على عدم توزيع قطع أراضي سكنية لجرحى التظاهرات التي انطلقت على مدار السنتين الماضيتين.

ولم تشهد محافظة ذي قار ومدينة الناصرية منذ انطلاق تظاهرات "تشرين" في 2019 استقرارا، على الرغم من انتهاء تظاهرات تشرين في أواخر العام 2020، إلا أن أهالي ذي قار واصلوا احتجاجاتهم.

وتركزت مطالب أهالي المحافظة على توفير فرص العمل وتقديم الخدمات الأساسية، إلى جانب مطالب سياسية.