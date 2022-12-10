وزير الدفاع التركي متوعداً: لن نتسامح مع "الإرهابيين" قرب حدود بلادنا

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم السبت إنه لا ينبغي لأحد وخاصة البلدان التي تزعزع استقرار المنطقة، أن تتوقع من تركيا بأن تتسامح مع "الإرهابيين" الذين يعشعشون بالقرب من حدودها.

جاء ذلك في كلمة له أمام البرلمان خلال مناقشات موازنة 2023.

وأضاف حول العملية العسكرية المزمع اطلاقها ضد قوات سوريا الديمقراطية في روجافا "العملية هي مسألة تقنية وتكتيكات وحسابات، اتخذت قواتنا المسلحة وستتخذ جميع الإجراءات اللازمة في المكان والزمان المناسبين لأمن بلدنا وأمتنا النبيلة".

وأوضح أكار أنه "لا ينبغي لأحد وخاصة البلدان التي تزعزع استقرار المنطقة، أن تتوقع منا بأن نتسامح مع الإرهابيين الذين يعشعشون بالقرب من حدودنا".

ولفت إلى أنه "من أجل ضمان أمن حدودنا، نستخدم أدوات ومعدات تقنية ذات مستوى عال، تتكون من سياج، وخنادق، وجدار اسمنتي، وأنظمة مراقبة".

وتابع "تم منع 250 ألف شخص من عبور حدودنا منذ الأول من تشرين الثاني يناير، وتم تسليم 800 إرهابي مع 7 آلاف و600 مهاجر غير نظامي إلى سلطات إنفاذ القانون".

وأكد أكار أن الهدف الوحيد للقوات المسلحة التركية هو "الإرهابيين".

وأشار إلى أنه "أينما كان الإرهابيون، فهم هدفنا، حزب العمال الكوردستاني، وحدات حماية الشعب، وحزب الاتحاد الديمقراطي، كلهم تنظيم إرهابي واحد، نحن عازمون على إنفاذ بلدنا وأمتنا النبيلة من ويلات الإرهاب مهما تعددت مسمياتهم وكائن من كان داعمهم".

المصدر: وكالة الأناضول