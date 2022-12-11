التربية تُصدر قرارا يخص الطلبة الراسبين سنتين متتاليتين في الدراسة الصباحية

أربيل (كوردستان 24)- قررت وزارة التربية العراقية، منح طلاب الدراسة الصباحية سنتين متتاليتين ومثلها للدراسة المسائية وبعدها يتم ترقين قيد الطالب الراسب الذي لم يتمكن من النجاح خلال الفترتين المحددتين.

وذكرت الوزارة في بيان، أنه "استناداً إلى قرار هيئة الرأي بجلستها رقم (9) يحق للطالب الراسب سنتين متتاليتين في الدراسة الصباحية الدوام سنتين فقط في الدراسة المسائية".

وأضافت أن "القرار سينفذ اعتباراً من العام الدراسي (2022/2023)".