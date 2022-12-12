تنفيذ ثاني حكم بالإعدام على خلفية الاحتجاجات في إيران

أربيل (كوردستان 24)- قالت وسائل إعلام إيرانية اليوم الاثنين، ان السلطات نفذت ثاني عملية إعدام على ارتباط بحركة الاحتجاجات المتواصلة في البلاد منذ حوالى ثلاثة أشهر.

وقال موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية الإيرانية، إن مجيد رضا رهناورد أعدم في مدينة مشهد بعدما أدين بقتل عنصرين من القوى الأمنية.

وحذّرت منظمات حقوقية يوم الأحد، من أن العديد من الإيرانيين معرضون لخطر الإعدام الوشيك بسبب التظاهرات التي تهز نظام طهران بعد رد فعل دولي شديد على أول إعدام مرتبط بالحركة الاحتجاجية.

وأعدمت إيران، الخميس، محسن شكاري (23 عاما) الذي أدين بالاعتداء على عنصر من قوات الأمن. وقالت منظمات حقوقية إن إجراءات محاكمته التي وصفوها بالصورية اتسمت بتسرّع غير مبرر.