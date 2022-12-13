لأول مرة منذ 10 سنوات.. بوتين يلغي المؤتمر الصحفي السنوي

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الحكومة الروسية أن الرئيس فلاديمير بوتين ألغى المؤتمر الصحفي السنوي الذي يعقده كل عام دون إبداء أي أسباب، وهو ما يحدث للمرة الأولى في عشر سنوات.

وأعرب المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف عن أمله في "أن تتاح الفرصة أمام الرئيس للحديث إلى الإعلام في نهاية المطاف".

ولم تذكر موسكو سببا لإلغاء المؤتمر السنوي، لكن هذا القرار جاء وسط حالة من القلق المتزايد تسيطر على الروسيين منذ قرار الرئيس بوتين بغزو أوكرانيا في فبراير/ شباط الماضي.

وتعاني القوات الروسية التي تنفذ العمليات العسكرية في أوكرانيا منذ ذلك الحين، من خسائر فادحة على الأرض.

وعلى مدار السنوات العشر الماضية، كان المؤتمر الصحفي السنوي الذي يعقده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - الذي يُصمم بعناية ويحضره العشرات من الصحفيين الروسيين والأجانب - يستمر لساعات في عاصمة الروسية موسكو.

ويبذل بوتين قصارى جهده ليظهر على شاشة التلفزيون الوطني كزعيم ملتحم بالجماهير يجيب بصبر على مجموعة متنوعة الأسئلة - التي يطرحها المراسلون الإقليميون التي تمتد من السؤال عن إصلاح الطرق الوعرة في القرى النائية، مرورا بمعاقبة المسؤولين المحليين، وانتهاء إلى القضايا الجيوسياسية الكبرى، وفق ما أفادت "بي بي سي".

كما لا تزال تلك المؤتمرات محطا لأنظار السياسيين حول العالم في محاولة للتعرف على الاتجاه الذي سيتخذه بوتين.

وسبق أن أجل الكرملين مكالمات الرئيس بوتين الهاتفية الماراثونية المتلفزة مع عدد من العامة التي كان من المقرر إجراؤها في يونيو/ حزيران الماضي، ولم يحدد لها موعدا جديدا حتى الآن.