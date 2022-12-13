الاتحاد الأوروبي يقدّم 220 مليون يورو إلى تركيا لمراقبة الحدود

أربيل (كوردستان 24)- كشفت المفوضيّة الأوروبية، الاثنين، أنها ستقدّم 220 مليون يورو إلى تركيا لدعم وتحسين عمليات المراقبة على الحدود الشرقية للبلاد.

وأوضحت المفوضيّة في بيان لها، أن إجمالي ما قدّمته المفوضيّة إلى تركيا خلال عام 2022 وصل إلى 1.2 مليار يورو، صُرِفت على اللاجئين وعمليات ضبط ومراقبة الحدود.

وقدّم الاتحاد الأوروبي إلى تركيا بموجب اتفاقٍ مبرم بينهما عام 2016، مساعداتٍ بمليارات اليورو، مقابل موافقة أنقرة على وقف تدفق المهاجرين على أوروبا، في أعقاب أزمة الهجرة عام 2015.

وأعربت المفوضية الأوروبية في بيانها، عن رغبتها في مواصلة العمل باتفاق إعادة القبول المبرم مع تركيا في مارس آذار عام 2016.

وتنص اتفاقية 2016 على إعادة كل المهاجرين الذين قدموا إلى دول التكتل بشكل غير مشروع عبر تركيا، مقابل استقبال الاتحاد الأوروبي لاجئين سوريين (بنفس العدد) من تركيا لإعادة توطينهم.

وأدى الاتفاق إلى خفض أعداد المهاجرين الذين يصلون إلى أوروبا، تزامناً مع تلقي تركيا الجزء الأكبر من (6) مليارات يورو خصصها الاتحاد الأوروبي كمساعدات لأنقرة بموجب الاتفاق.

ورغم انخفاض عدد المهاجرين، إلا أنه لم تتم إعادة سوى (2740) مهاجراً إلى تركيا، بينما استقبلت الدول الأوروبية (28621) مهاجراً من تركيا في إطار الاتفاقية، وهو أقل مما كانت قد وعدت به.

ويقول مراقبون أن تركيا التي تستضيف نحو 3.7 مليون سوري، تستغل أزمة اللاجئين لتحقيق المزيد من المكاسب الاستراتيجية، خاصة عملية انضمامها للاتحاد الأوروبي.