رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 13 كانون الأول (ديسمبر) 2022، سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق فيله فاريولا.

وفي اللقاء، الذي حضره المسؤول الجديد لمكتب الاتحاد الأوروبي لدى إقليم كوردستان توركيلد بيوك، هنأ رئيس الحكومة المسؤول الجديد بمناسبة تسلّم عمله، وتمنى له التوفيق والنجاح في مهامه.

وسلط الجانبان، بشكل رئيسي، الضوء على سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين إقليم كوردستان والاتحاد الأوروبي، ولا سيّما دعم الإصلاحات التي تنفذها التشكيلة الوزارية التاسعة في مجال تنويع الاقتصاد وتعزيز القطاع الزراعي، بالإضافة إلى إيجاد أسواق خارجية لتصدير المنتجات المحلية لإقليم كوردستان إلى الأسواق الأوروبية، كذلك جرى النقاش بشأن أهمية إصلاح النظام المصرفي الكوردستاني، وفرص المساعدة التي يقدمها الاتحاد الأوروبي بهذا الصدد.

وشهد اللقاء التباحث بشأن مشاكل إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية على أساس الدستور، إذ جدد رئيس الحكومة التأكيد على رغبة إقليم كوردستان في حل المشاكل، مشيراً إلى أن تخصيص المستحقات المالية لإقليم كوردستان في الموازنة الاتحادية لسنة 2023 بشكل عادل، استناداً إلى عدد سكان الإقليم وبموجب الدستور، يمكن أن يكون بداية جيدة باتجاه حل المشاكل الأساسية بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.