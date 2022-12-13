مسرور بارزاني يستقبل وفداً من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، وفداً من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) برئاسة نائب رئيس الوكالة، أندو ناوكي.

ووجه مسرور بارزاني خلال اللقاء، الشكر للحكومة اليابانية ووكالة جايكا على مساعدة الإقليم، في مسيرة إعادة البناء والإعمار وإرساء بنية تحتية اقتصادية متينة من خلال تنفيذ مشاريع بطريقة جيدة ومهنية.

من جانبه، قدم الوفد نبذة عن عمل الوكالة وأنشطتها في كوردستان، مبدياً في الوقت ذاته استعداد الشركات اليابانية للشروع في الاستثمارات بالإقليم.

وتنفّذ وكالة (جايكا) مشاريع عديدة، بالتنسيق مع حكومة إقليم كوردستان، في مجالات الكهرباء والماء والمجاري والزراعة وإعادة تعديل التصميم الأساسي (ماستر بلان) لمدينة أربيل.

وتشهد مدن إقليم كوردستان خلال التشكيلة الحكومية التاسعة الحالية، تطوراً ملموساً ضمن مختلف المجالات، خاصةً بما يتعلق بالبنى التحتية وتحديثها.