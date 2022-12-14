واشنطن تعلن استئناف دورياتها مع (قسد) بالكامل في شمالي سوريا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية استئناف دورياتها المشتركة بالكامل مع قوات سوريا الديمقراطية في شمالي وشمال شرقي سوريا.

وكانت واشنطن قد قلّصت عدد دورياتها المشتركة مع قوات سوريا الديمقراطية في المنطقة عقب عملية "المخلب- السيف" الجوية التي أطلقتها أنقرة في 20 نوفمبرتشرين الثاني الماضي شمالي سوريا والعراق.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، باتريك رايدر، "يمكنني القول إن عملياتنا المشتركة مع (قسد) استؤنفت، وبدأت بشكلٍ كامل اعتباراً من التاسع من ديسمبر كانون الأول الجاري".

وأشار رايدر في مؤتمرٍ صحفي يومي للبنتاغون، إلى أن عملهم مع شركائهم المحليين يتمثل بعدم السماح لتنظيم "داعش" بإعادة صفوفه.

وشنت القوات التركية ضربات بالطائرات والمدفعية على مواقع عسكرية وأخرى مدنية وخدمية في أرياف محافظات حلب والحسكة والرقة الخاضعة لسيطرة قسد التي تتهمها تركيا بالضلوع في تفجير اسطنبول.

وفي وقتٍ سابق، منحت تركيا مهلة محددة للجانبين الأمريكي والروسي لإخراج قوات سوريا الديمقراطية من مدن منبج وتل رفعت وكوباني في شمالي وشمال شرقي سوريا.

في غضون ذلك، جدد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، رفض بلاده أي عمل عسكري تركي شمالي سوريا.

في المقابل، كان القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، قد أعلن رفضه المقترح الروسي القاضي بتسليم الحكومة السورية مناطق حدودية مع تركيا في الشمال السوري، لتجنيب المنطقة عملية عسكرية.