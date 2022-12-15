البوسنة تتلقى قراراً بوضعها مرشحة لنيل عضوية الاتحاد الأوروبي

أربيل (كوردستان 24)- تلقّت جمهورية البوسنة والهرسك رسمياً، مساء الخميس، قراراً بوضعها كدولةٍ مرشّحة لنيل عضوية الاتحاد الأوروبي.

وأوصى وزراء الشؤون العامة بالاتحاد الأوروبي خلال اجتماعٍ في بروكسل، الثلاثاء، على ضرورة أن تصبح البوسنة مرشحاً رسمياً للانضمام إلى التكتل المؤلف من 27 دولة.

وكان وضع البوسنة والهرسك كمرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي مشروطاً بإجراء إصلاحات تتعلق بسيادة القانون والمعايير الديمقراطية والإدارة العامة في الدولة الواقعة غرب البلقان.

وقال وزير شؤون الاتحاد الأوروبي التشيكي، ميكولاس بيك، إن هذه الخطوة "رسالة قوية" من الاتحاد تؤكد التزامه بالسماح بانضمام أعضاء جدد.

ويعد منح البوسنة وضع دولة مرشحة، أول خطوة في مسارٍ طويل ومعقد لنيل عضوية التكتل ويتطلب موافقة دول الاتحاد الأوروبي الحالية بالإجماع.

وستنضم البوسنة إلى دولٍ أخرى مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، هي ألبانيا ومولدوفا وجمهورية مقدونيا الشمالية والجبل الأسود وصربيا وتركيا وأوكرانيا.

وتستغرق عملية الانضمام سنواتٍ عديدة، تتضمن مفاوضات معقدة حول تعديل القوانين المحلية لتتناسب مع تلك الخاصة بالاتحاد الأوروبي.