صحة وبیئة

تسجيل هزة أرضية في دهوك

author_image سوار أحمد
کوردستان دهوك هزة أرضية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الجمعة، عن تسجيل هزة أرضية قرب الحدود العراقية-التركية في دهوك .

وذكر بيان للهيئة، أن"الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 03:09:57 فجر صباح اليوم بالتوقيت المحلي قرب الحدود العراقية - التركية وقد بلغت قوتها (3،8) درجات وتبعد (25) كم شمال شرق مدينة العمادية من محافظة دهوك". 

وأضاف أن" الهزة لم يتم الشعور بها من قبل المواطنين في المنطقة".

ودعا البيان "المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي".

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