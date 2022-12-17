وزير صحة كوردستان يعلن عن نظامٍ جديد للتبرّع بالدم

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان، الدكتور سامان برزنجي، عن نظامٍ جديد للتبرع بالدم في مركز بنك الدم بالعاصمة أربيل.

وقال وزير الصحة خلال الإعلان عن النظام الجديد، السبت، "هذا النظام مهم بالنسبة إلينا علمياً وطبياً، ويساهم في تيسير وتسهيل العديد من التدابير العلمية والطبية".

وأكّد برزنجي أن النظام الجديد "يكشف عن المشكلات التي عانى منها الشخص المتلّقي للدم في الماضي، وإمكانية تلقّيه الدم أم لا، وحصوله على دمٍ نظيف ولا يعاني من أية مشاكل صحية".

في غضون ذلك، كشف وزير الصحة أن المكان الوحيد للتبرع بالدم في إقليم كوردستان، هو مراكز نقل الدم التي تستقبل وتجهّز الدم للمستشفيات الحكومية والأهلية.

مشدداً في الوقت ذاته، على أنه "لا يحق لأي مراكز أخرى استقبال المتبرّعين بالدم أو منح المتلقين المحتاجين للدم".