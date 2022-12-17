سیاسة

السوداني لماكغورك: العراق دولة ذات "سيادة" والحكومة تعمل لنسج "علاقاتٍ متوازنة"

وأكد ماكغورك للسوداني "استمرار دعم الولايات المتحدة لاستقرار العراق وأمنه وسيادته"
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رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
کوردستان السوداني بريت ماكغورك الولايات المتحدة سيادة العراق

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مساء الخميس، أن العراق دولة موحدة وذات سيادة، مؤكداً أن أولوية حكومته تتمثل بالحفاظ على "علاقاتٍ متوازنة".

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيانٍ تلقت كوردستان 24 نسخةً منه، أن محمد شياع السوداني تلقى اتصالاً هاتفياً من منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكغورك.

وأضاف البيان أن "ماكغورك قدم خلال الاتصال التهنئة لرئيس الوزراء على توليه منصبه".

وأكد ماكغورك للسوداني حسبما أفاد البيان "استمرار دعم الولايات المتحدة لاستقرار العراق وأمنه وسيادته، ورغبة الرئيس بايدن في تعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية".

من جهته شدد محمد شياع السوداني خلال الاتصال "على أن العراق دولة موحدة وذات سيادة، وأولوية حكومته تتمثل بالحفاظ على علاقات متوازنة، وبناء شراكات اقتصادية عبر المنطقة والعالم".

وتابع البيان أن الاتصال شهد كذلك "اتفاقاً بين الجانبين على أهمية مواصلة الجهود لضمان الهزيمة الدائمة لداعش، ودعم دور العراق الإقليمي في مدّ الجسور بين دول المنطقة".

وختم البيان عزم السوداني "إرسال وفد برئاسة وزير الخارجية إلى واشنطن لتعزيز المصالح المشتركة للبلدين بموجب اتفاقية الإطار الاستراتيجي"، وسيشمل ذلك مناقشة استثمار الطاقة في العراق ومكافحة آثار التغيّر المناخي".

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