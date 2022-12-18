"رسول" يؤكّد مقتل ضابط وعدد من منتسبي الشرطة في انفجار كركوك

أربيل (كوردستان 24)- أكّد الناطق باسم القوات المسلحة العراقية، يحيى رسول، مقتل ضابطٍ برتبة رائد وعددٍ من منتسبي الشرطة الاتحادية بانفجار عبود ناسفة استهدفت دوريتهم في كركوك.

وذكر بيانٌ عن رسول قوله "في عمل إرهابي جبان، استشهاد ضابط برتبة رائد وعدد من المنتسبين بانفجار عبوة ناسفة على دورية تابعة لقوات الشرطة الاتحادية اللواء الآلي الثاني في قرية علي السلطان بناحية الرياض في كركوك ".

وقال البيان، الذي وصل نسخة منه لكوردستان 24، "بعد أن اطلع السيد القائد العام للقوات المسلحة على مجريات الحادث، وجه سيادته بملاحقة العناصر الإرهابية التي أقدمت على هذا العمل الارهابي الجبان والقصاص العادل والعاجل منهم".

وأضاف البيان، أن القائد العام للقوات المسلحة أشار "إلى أن العناصر الإرهابية لجأت إلى أساليب خبيثة بعد أن تلقت ضربات موجعة على يد قواتنا الأمنية البطلة".

وتابع "وجه سيادته القطعات الأمنية بالانتباه وتفتيش الطرق بشكل دقيق وعدم إعطاء فرصة للعناصر الإرهابية، كما وجه أيضاً بتشكيل مجلس تحقيقي بهذا الحادث الإرهابي".

وكان مراسل كوردستان 24 في كركوك، قد أكّد اليوم الأحد، مقتل 9 أفراد من الشرطة الاتحادية وإصابة آخر، في انفجار عبوّة ناسفة بريف كركوك.

وأشار إلى وقوع اشتباك مسلّح بين الشرطة وعناصر من خلايا داعش، فور وقوع الانفجار، أسفرت المواجهات عن مقتل أحد أفراد التنظيم.