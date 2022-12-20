المحكمة الاتحادية تلزم رئاسة الجمهورية بإصدار ونشر قانون تنظيم عمل المستشارين

أربيل (كوردستان 24)- قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، إلزام رئاسة الجمهورية بإصدار ونشر قانون تنظيم عمل المستشارين.

وقالت المحكمة في بيان، "بناءاً على الدعوى المقامة بالعدد (237/اتحادية/2022) في 20 /12 /2022، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بإلزام رئيس الجمهورية إضافة الى وظيفته بإصدار ونشر قانون تنظيم عمل المستشارين المصوت عليه من قبل مجلس النواب في الجلسة المرقمة (35) في 15 / 5 / 2017".

وأضافت أن "ذلك جاء استناداً لأحكام المادة (73/ثالثاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005"، مشيرة الى أن "القرار يعتبر باتاً وملزماً لجميع السلطات".