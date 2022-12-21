مرور أربيل تحدد موعد إيقاف المعاملات في العام الجاري

أربيل (كوردستان 24)- حددت مديرية مرور أربيل اليوم الأربعاء، تاريخ إيقاف كافة المعاملات المرورية الخاصة بالسيارات، قبل انتهاء السنة الحالية 2022 – 2023.

وذكرت المديرية في بيان، تُعلم فيه المواطنين والسائقين، بأنه سيتم إيقاف العمل في المعاملات المرورية، اعتبارا من يوم الخميس الموافق 22/12/2022، ولغاية تاريخ 2/1/2023.

وعن سبب ايقاف المعاملات، قالت المديرية انه نظرا لانتهاء السنة المالية، سيتم ايقاف كافة المعاملات، لذلك تطلب من المواطنين عدم مراجعة المديرية خلال هذه الفترة.

واكد بيان المديرية أنه في حال انتهاء صلاحية سنوية المركبة أو إجازة السوق أو غيرها خلال هذه المدة، فسيتم تعويض المواطن بعد بدء العمل في العام المقبل ولن تتم مخالفة أحد.