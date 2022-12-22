اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب عالميا مع ضعف الدولار

author_image سوار أحمد
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أربيل (كوردستان 24)- ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، مدعوماً بضعف الدولار الأمريكي وسط تداولات ضعيفة بسبب موسم العطلة، لكن الأسعار تحركت قليلا فيما يترقب المتعاملون في السوق بيانات اقتصادية .

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1818.40 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 02:25 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1827.70 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، مما يجعل الذهب أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

ومن المقرر صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من العام وأرقام طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة هذا اليوم، كما سينظر المتداولون في بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي المقررة غدا الجمعة، بحثاً عن مؤشرات على التضخم.

ويعتبر المعدن الأصفر تحوطاً من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة أثر على جاذبيته لأنه لا يدر عائداً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 24.00 دولاراً، وزاد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 1007.13 دولارً، في حين استقر البلاديوم عند 1692.38 دولار.

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