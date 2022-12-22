النزاهة: مستشفى بـ 8 مليارات دينار في البصرة ونسبة الإنجاز صفر

أربيل (كوردستان 24)- قالت هيئة النزاهة الاتحادية اليوم الخميس، ان مستشفى كلفته بـ 8 مليارات دينار في البصرة، بلغت نسبة الإنجاز فيه صفر.

وأشارت الهيئة الى أن توقف جهاز الليزك في مستشفى البصـرة التعليـمي، تسبَّب بهدر أكثر من ملياري دينار، كما ضبط جهاز طابعة مندثر ولم يستعمل في جامعة البصرة بقيمة 700 مليون دينار.

وذكرت الهيئة في بيان، إن ملاكات دائرة التحقيقات في محافظة البصرة تمكنت من تنفيذ 4 عمليات ضبط لحالات هدر وإضرار بالمال العام في هيئة الاستثمار ودائرة الصحة وجامعة البصرة.

وافادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفق البيان، بأن فريق عمل مديرية تحقيق البصرة، الذي انتقل إلى هيئة استثمار المحافظة، تمكن بعد التحرِي والتدقيق والمتابعة من ضبط أوليات عقد مشروع إنشاء مستشفى عام؛ لوجود تلكؤ فيه، مبيِنةً أن نسبة الإنجاز في المشروع البالغة كلفته 8,064,000,000 مليارات دينار، كانت (0 %)، بعد تلكؤ الشركة التي أحِيْل عليها المشروع.

وأشارت الدائرة الى إن الفريق الذي انتقل إلى مستشفى البصرة التعليمي، ضبط جهاز تصحيح البصر " ليزك" عاطلاً عن العمل منذ عام 2019؛ نتيجة عدم تجهيزه بقناني الغاز، موضحةً أن الجهاز يساهم بتعزيز الإيرادات المالية لدائرة الصحة في المحافظة وأن توقفه عن العمل لمدة أربع سنوات أدى إلى حدوث هدر في المال العام يصل إلى 2,160,000,000 ملياري دينار.

ولفتت إلى أن الجهاز يسهم في التخفيف من الأعباء المالية عن المراجعين المرضى ويقدِم خدمات مقابل مبلغ مالي لا يتجاوز مئة ألف دينار، فيما تبلغ كلفة المراجعة في المستشفيات الأهلية بين (1.500,000 – 2.000,000) مليوني دينار.