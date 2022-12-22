الكرملين: منظومات باتريوت المقدمة لأوكرانيا ستكون هدفاً مشروعاً للقوات الروسية

أربيل (كوردستان24)- اعتبرت الرئاسة الروسية الكرملين أن زيارة الرئيس الاوكراني الى واشنطن تظهر أن الولايات المتحدة تشن حرباً غير مباشرة ضد روسيا في أوكرانيا، مضيفة ان منظومات باتريوت وأي أسلحة أخرى مقدمة لأوكرانيا ستكون هدفاً مشروعاً للقوات الروسية.

وقال الناطق باسم الكرميلين ديميتري بيسكوف اليوم الخميس في إحاطة للصحفيين "أن رئيس الولايات المتحدة جو بايدن والرئيس الاوكراني زيلينسكي يرفضان الاستماع للمخاوف الروسية".

وأضاف بيسكوف "ان الولايات المتحدة تواصل القتال الفعلي وغير المباشر مع روسيا حتى آخر أوكراني"، مشدداً على "ان امدادات الاسلحة الى أوكرانيا تطيل من معاناة الشعب الاوكراني".

وأشار بيسكوف الى "ان الولايات المتحدة ودول أخرى تتبع طريق توسيع إمدادات الاسلحة لأوكرانيا مما يعرقل التوصل لتسوية سريعة".

وتابع قائلاً "لم تكن هناك دعوة سلام حقيقية من بايدن و زيلينسكي ولم يكن هناك تحذير من قصف المباني السكنية في دونباس".

وأكد بيسكوف "منظومات باتريوت وأي أسلحة أخرى مقدمة لأوكرانيا ستكون هدفاً مشروعاً للقوات الروسية"، مضيفاً "ان توسيع قائمة الاسلحة الغربية المقدمة لأوكرانيا لن يعرقل تحقيق أهداف عملية روسيا العسكرية".

وكان زيلينسكي وصل الولايات المتحدة، الأربعاء، في زيارة قصيرة استمرت عدة ساعات التقى فيها نظيره الأميركي، ثم انتقل إلى الكونغرس لإلقاء خطاب.

وهذه أول جولة خارجية لزيلينسكي منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير الماضي.