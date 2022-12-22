الداخلية العراقية تقاضي محامية بتهمة التشهير بضابط مديرية الإقامة

أربيل (كوردستان 24)- وجّه وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، الدائرة القانونية في الوزارة برفع دعوى قضائية بحق المحامية دعاء عباس، بتهمة التشهير بضابطٍ في مديرية الإقامة.

يأتي ذلك، ردّاً على إعلان المحامية العراقية، دعاء عباس، أمس الأربعاء، على صفحتها في الفيسبوك، تعرّضها للاعتداء من جانب ضابطٍ برتبة عميد في مديرية الإقامة التابعة لوزارة الداخلية.

ونفت وزارة الداخلية، في بيانٍ لها، الخميس، رواية المحامية حول حادثة الاعتداء، مؤكّدةً عدم وجود أي تجاوز من جانب الضابط المذكور بحق المحامية.

وقالت "بعد سماع شهادة الشهود وتفريغ كاميرات المراقبة وتدوين إفادات كل المعنيين بالقضية وتأطير الموضوع بأطره القانونية التحقيقية المتعارف عليه، ثبت لديها عدم مقصرية الضابط المنسوب إلى مديرية الإقامة الذي جرى اتهامه بالموضوع وعدم تجاوزه بخصوص الحادث آنف الذكر".

وأضاف البيان الذي تابعته كوردستان 24، "وجه وزير الداخلية الدائرة القانونية في الوزارة باتخاذ الإجراءات الأصولية ورفع دعوى قضائية بحق المحامية التي ادعت على الضابط المنسوب إلى مديرية الإقامة في وزارة الداخلية لقيامها بالتشهير به واستخدامها وسائل علنية في ذلك".

وكانت نقابة المحامين العراقيين، طالبت في بيانٍ لها، وزير الداخلية لإجراءٍ تحقيقٍ عاجل بحادثة الاعتداء على المحامية، داعيةً إياه لمعاقبة "كل مسيءٍ اشترك في هذا الفعل فوراً".

من جانبهم، نفّذ محامون في عدة محافظاتٍ عراقية، وقفةً احتجاجية على خلفية حادثة "الاعتداء" التي أكدتها المحامية، دعاء عباس، على مواقع التواصل الاجتماعي ولقاءاتٍ صحفية.