إصابة 3 عناصر من الشرطة الاتحادية في هجومٍ مسلّح بكركوك

أربيل (كوردستان 24)- أصيب ثلاثة عناصر من الشرطة الاتحادية، مساء الخميس، في هجومٍ مسلّح على حاجزٍ أمني في كركوك.

وقال قائد شرطة كركوك، كاوا غريب، إن الهجوم الذي وقع مساء الخميس، على حاجز للشرطة نُفِّذ بدراجةٍ نارية، واصفاً إياه بـ "حادثة فردية".

وأكّد في مؤتمرٍ صحفي، حضرته كوردستان 24، إصابة ثلاثة أفراد من الشرطة، بجروحٍ متفرّقة، وأضاف "سنكشف عن ملابسات الجريمة بعد انتهاء التحقيقات".

وكان مراسل كوردستان 24، قد أفاد بوقوع هجومٍ مسلح على حاجز "كوباني" بمدينة كركوك، أسفر عن سقوط جرحى.

وشهدت المحافظة خلال ديسمبر كانون الأول الجاري، سلسلة هجماتٍ أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الأفراد من الشرطة الاتحادية.

ورغم إعلان العراق القضاء على داعش عام 2017، إلا أن التنظيم لايزال ينفّذ عبر خلاياه هجماتٍ مسلحة تستهدف حواجز أمنية للجيش العراقي في مناطق تشهد فراغاً أمنياً ضمن المناطق المتنازع عليها.