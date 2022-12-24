سیاسة

نيجيرفان بارزاني يدين الهجوم على الجالية الكوردية في باريس

وأكد نيجيرفان بارزاني "أنا واثق أن السلطات الفرنسية المختصة ستنفذ العدالة لذوي الضحايا"
author_image Kurdistan24 اربیل
رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني
رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني
کوردستان هجوم باريس الجالية الكوردية نيجيرفان بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- أدان رئيس إقليم كوردستان مساء الجمعة الهجوم على الجالية الكوردية في باريس.

وقال نيجيرفان بارزاني في تغريدة على تويتر، "أدين مقتل 3 مواطنين كورد في باريس، وأعزي ذويهم".

وأضاف رئيس الإقليم "أشكر الرئيس ماكرون دخوله على الخط وأنا واثق أن السلطات الفرنسية المختصة ستنفذ العدالة لذوي الضحايا".

وهاجم شخص (69 عاماً) يحمل سكيناً مركز أحمد كايا الثقافي في باريس، الجمعة، حيث أودى الهجوم إلى مقتل 3 مواطنين كورد وجرح ثلاثة آخرين.

من جهته أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الجمعة أن كورد فرنسا تعرضوا إلى هجومٍ شنيع في قلب باريس.

وأعرب الرئيس الفرنسي في تغريدة على تويتر، "عن خالص تعازيه إلى ذوي الضحايا، كما تمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وعبّر ماكرون "عن تقديره لقوات بلاده الأمنية على شجاعتهم وجهودهم المبذولة".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف