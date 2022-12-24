نيجيرفان بارزاني يدين الهجوم على الجالية الكوردية في باريس

أربيل (كوردستان 24)- أدان رئيس إقليم كوردستان مساء الجمعة الهجوم على الجالية الكوردية في باريس.

وقال نيجيرفان بارزاني في تغريدة على تويتر، "أدين مقتل 3 مواطنين كورد في باريس، وأعزي ذويهم".

وأضاف رئيس الإقليم "أشكر الرئيس ماكرون دخوله على الخط وأنا واثق أن السلطات الفرنسية المختصة ستنفذ العدالة لذوي الضحايا".

وهاجم شخص (69 عاماً) يحمل سكيناً مركز أحمد كايا الثقافي في باريس، الجمعة، حيث أودى الهجوم إلى مقتل 3 مواطنين كورد وجرح ثلاثة آخرين.

من جهته أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الجمعة أن كورد فرنسا تعرضوا إلى هجومٍ شنيع في قلب باريس.

وأعرب الرئيس الفرنسي في تغريدة على تويتر، "عن خالص تعازيه إلى ذوي الضحايا، كما تمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وعبّر ماكرون "عن تقديره لقوات بلاده الأمنية على شجاعتهم وجهودهم المبذولة".