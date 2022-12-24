سیاسة

تحذيرات دولية من عودة داعش على نطاق أوسع

author_image مظفر مزوري
العراق الارهاب داعش هجمات كركوك ديالى

أربيل (كوردستان24)- تجاوز ردود الفعل على التحركات الاخيرة لداعش في محافظتي ديالى وكركوك المستوى الداخلي، والان تحذر جهات دولية من عودة داعش على نطاق أوسع.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال الامريكية "أن داعش في حالة تعزيز ذاتي وقد غيرت خططها واستراتيجياتها لمهاجمة القوات الامنية، خاصة في كركوك وديالى، وما تفعله الآن ليس سوى بداية لهجمات أوسع".

وأضاف الصحيفة الامريكية "إذا لم يقم الجيش الجيش العراقي وقوات الامن بتعزيز التنسيق الاستخباري والسيطرة على المناطق التي توجد بها فجوات أمنية، فإن عدد الضحايا سيرتفع في المستقبل".

في غضون ذلك دعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في سياق اعترافه بتحركات داعش الاخيرة، الى تجهيز القوات الامنية بأسلحة متطورة لمواجهة التكتيكات الجديدة لداعش".

ومنذ أوائل كانون الاول ديسمبر، نفذ تنظيم داعش سبعة هجمات على قوات الامن العراقية في كركوك وديالى والطارمية، مما أسفر عن مقتل تسعة عشر شخصاً وإصابة خمسة عشرة آخرين".

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