الاتحاد الأوروبي يقدم منحة بـ 4 مليون يورو للعراق

أربيل (كوردستان 24)- أصدر الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين، قرارا بتقديم منحة مالية الى العراق، بقيمة أربعة مليون يورو، لمواجهة ارتفاع غلاء المعيشة والاسعار داخل البلاد.

وأوضح الاتحاد على موقعه الرسمي، أن "ارتفاع أسعار الغذاء وغياب الاستقرار السياسي والتغير المناخي والجفاف، بالإضافة الى الغزو الروسي لأوكرانيا، القى بظلاله على العديد من العراقيين الذين بات جزء منهم غير قادر على سد حاجته الأساسية"، على حد تعبيره.

وأشار مفوض الاتحاد الأوروبي لمواجهة الازمات جانيز لنسرك، الى إن "العديد من العراقيين وخصوصا النازحين منهم تأثروا بشكل كبير من تدهور الأمان الغذائي داخل البلاد، هؤلاء الذين يواجهون مصاعب من الأساس في توفيرها، باتوا اليوم يعانون بشكل أكبر".

وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي ملتزم بمساعدة العراقيين من الطبقات الاضعف ولهذا الغرض خصصنا أربعة مليون يورو لمساعدتهم على المرور خلال هذه الأوقات الصعبة".

واكد البيان أن "الاموال ستوفر المستلزمات الأساسية لنحو أربعة ألف مواطن نازح داخل العراق سواء داخل المخيمات المؤقتة او ممن حصلوا على سكان مؤقت خارجي، بالإضافة الى تقديم مساعدات لنحو ألف عائلة أخرى يعاني أحد افرادها على الأقل من مرض مستعصي او خطير"، على حد تعبيره.

وشهدت أسعار الصرف المحلية للدولار، ارتفاعا يوم أمس الاحد، بعد أيام من الجدل في الشارع العراقي حول محاولات حكومية لتقليل السعر من بينها خطة لاعتماد عملات اجنبية أخرى في التعاملات المصرفية العراقية.